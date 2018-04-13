Массовое закрытие штабов: с Навальным останутся только те, на кого хватит денег

Руководитель предвыборного штаба блогера-политика, а ныне, по мнению экспертов, скорее «политического трупа» Алексея Навального Леонид Волков представил задачи, которые должны стоять перед его единомышленниками в 2018 году. Правда, было бы кому их отрабатывать... Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Бывшие сторонники Навального разбегаются в народники

Согласно плану Волкова, каждый так называемый штаб Навального должен заниматься конкретными проектами, которые заключаются в ведении конкретной политической кампании. При этом каждый штаб должен самостоятельно придумать себе проект.

В действительности начиная с 29 марта, в России массово закрывают штабы Навального. Из 81 представительства оппозиционера остается 45. Руководитель центрального штаба Леонид Волков объяснил это тем, что нет смысла после выбора содержать такое большое количество штабов с офисами. Мол, люди останутся с Навальным, просто будут работать в другом формате — проектного штаба. А цели все те же — борьба с действующей властью, но уже на региональном уровне.

Как выясняется ситуация немного искажена. Да, действительно прекратилось финансирование. Поэтому пришлось закрыть более 30 штабов. Но вот дальше в каждом отдельном регионе судьба сторонников оппозиционера складывается по-разному.

Часть просто исчезла — Новокузнецк, Оренбург, Ульяновск, Курск, Киров, Комсомольск-на-Амуре и другие просто не берут трубки или отключили их. А бывшие сторонники Навального кураторы штабов, например, Наталья Трубачева из Оренбурга борются в соцсетях с ямами на дорогах.

Тольятти — город большой, но все-таки не областной центр, поэтому штаба тоже лишился. Как пояснили бывшие сотрудники в приватной беседе, работы больше они никакой не ведут — всем занимается штаб, оставшийся в Самаре. Они даже еще не знают, будут ли поддерживать акцию Алексея Навального назначенную на 5 мая. Денег и работы ведь нет. А идиологической подоплеки и раньше не хватало.

В части городов, закрывших офисы, кураторы остались в подвешенном состоянии. Например, в кургане люди продолжают встречаться и обсуждать свою дальнейшую судьбу. Как рассказал один из источников:

«Пока думаем, в каком направлении будем дальше работать. Центру непонятно — насколько будет у них финансирование. Нам нужно выбрать региональную повестку. Федеральные выборы прошли, и надо сосредоточиться на регионе. Мнение большинства сторонников сводится к созданию народного штаба. Будем заниматься в формате «Распил» но на местном уровне. Кто-то займется госзакупками, кто-то уйдет вообще в другую плоскость. Сам федеральный центр еще не знает, чем будет заниматься».

Есть третий вид штабов — такие, как в Магадане. Это изначально был народный штаб, который работал абсолютно бесплатно, но не за Навального, а просто боролся с местной властью. На их базе и был создан штаб блогера. Но после того, необходимость отпала, городские активисты возвратились к своим проблемам. И свои действия с центром координировать не собираются. А Так как люди здесь общественники, то есть зарабатывают себе на жизнь не работой в штабе Навального, а трудятся на различных предприятиях. И работа им важнее «политического трупа», который пиарится на собственных людях.

Резюмируя все высказывания, можно сделать вывод — Навальный нашел себе поддержку там, где платил. На бесплатной основе, без офиса и довольствия, желающих поддерживать оппозиционера не нашлось даже среди его страстных поклонников.

Кроме того, не лишним будет напомнить волну закрытий штабов Навального в конце января, в частности в Тосно и Горячем Ключе. По словам бывшего координатора штаба в Горячем Ключе Карины Усмановой, решение о закрытии она приняла из-за акций 28 января.

«Я поняла, что во многих городах не нашлось адекватных выступающих. Меня огорчили задержания. Мне кажется, что для многих молодых сторонников это переросло в игру. Ко мне пришло понимание, что это тупиковый путь. Я не вижу смысла вкладывать деньги в содержание данного штаба. Он будет закрыт», — рассказала Каримова.

Затем уже 30 января координатор штаба в Тосно Андрей Ермилов принял решение о его закрытии. В своем видеообращении он отметил, что главной целью блогера-политика Навального было «пустить людей под дубинки, чтобы потом все рассказывать об этом в своих эфирах», а ситуацию в целом охарактеризовал как «унылый бардак».

«Хотите узнать, что мы услышали от головного штаба? Да ничего хорошего. Лишь критику. Потому, что нас было слишком мало. Все прошло слишком тихо и мирно. Без полиции, задержаний и прочего мяса. Видимо, о нас не интересно говорить. Не за таким лидером я и мои коллеги по штабу хотели идти. Мы не отказываемся от цели жить в честном, справедливом государстве, но не с таким лидером, как Алексей Навальный», — заявил Ермилов.

И это лишь одни из многих историй закрытия штабов Алексея Навального.

Отсутствие сторонников

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Навальный много раз заявлял, что его штабы финансируются якобы из пожертвований сторонников, несмотря на изначальное их сомнительное предназначение. Они заявлялись как предвыборные, несмотря на отсутствие правовых оснований для его регистрации кандидатом в президенты.

«Начавшееся закрытие штабов показывает, прежде всего, окончание денежного потока и отсутствие нужного для имевшейся их сети количества сторонников. Их снижение было видно уже по митингам Навального, а конец финансирования означает, что изначально вся его активность была не более чем частью проекта, уже закончившегося и по факту провалившегося — дискредитации президентских выборов и их результатов», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, отметил эксперт, лишенный прежнего финансирования и большой части своей сети Навальный будет вынужден для продолжения своей политической активности привлекать новое финансирование, а также сокращать расходы на сеть сторонников, и, возможно, сделать свою риторику еще более популистской.

«Останутся с ним те, на которых хватит денег, и немногие единичные активисты-фанатики. Главным центром приложения усилий Навального станет, безусловно, Москва (на 5 мая в столице уже запланирован его митинг), а другие города и штабы будут снабжаться по остаточному принципу — для поддержания видимости поддержки в регионах. Навальный — политический труп», — резюмировал Сергей Простаков.

Виртуальный политик

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН рассказал, что, судя по всему, Навальный где-то нашел денег на митинг против избранного президента Владимира Путина. Причем нашел неожиданно для себя, потому что после голосования 18 марта структуры этого оппозиционера начали растворяться в воздухе.