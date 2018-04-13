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Американские СМИ рассказали об угрожающем США китайском аналоге «Кинжала»
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    Американские СМИ рассказали об угрожающем США китайском аналоге «Кинжала»

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    Американские СМИ рассказали об угрожающем США китайском аналоге «Кинжала»

    Вашингтон, 13 апреля. Ракетные войска Народно-освободительной армии КНР в условиях секретности провели серию летных испытаний аэробаллистической ракеты, аналога российского «Кинжала».

    Как пишет издание The Diplomat, ссылаясь на источник в американском правительстве, первые тесты баллистической ракеты воздушного базирования, которую американские разведчики назвали CH-AS-X-13, состоялись в конце 2016 года. При этом военные США добавили, что последние тесты прошли в начале 2018 года.

    Отмечается, что в ходе двух последних испытаний ракету запускали с лицензионной копии советского реактивного бомбардировщика Ту-16. Американские военные предположили, что ракета представляет из себя двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с дальностью полета до трех тысяч километров. При этом они считают, что она способна достичь США.

    Американские СМИ рассказали об угрожающем США китайском аналоге «Кинжала»

    Автор: Анна Иванова
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