Американские СМИ рассказали об угрожающем США китайском аналоге «Кинжала»

Вашингтон, 13 апреля. Ракетные войска Народно-освободительной армии КНР в условиях секретности провели серию летных испытаний аэробаллистической ракеты, аналога российского «Кинжала».

Как пишет издание The Diplomat, ссылаясь на источник в американском правительстве, первые тесты баллистической ракеты воздушного базирования, которую американские разведчики назвали CH-AS-X-13, состоялись в конце 2016 года. При этом военные США добавили, что последние тесты прошли в начале 2018 года.

Отмечается, что в ходе двух последних испытаний ракету запускали с лицензионной копии советского реактивного бомбардировщика Ту-16. Американские военные предположили, что ракета представляет из себя двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с дальностью полета до трех тысяч километров. При этом они считают, что она способна достичь США.