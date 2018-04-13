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«Нафтогаз» выдвинул ультиматум по транзиту российского газа после 2019 года
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    «Нафтогаз» выдвинул ультиматум по транзиту российского газа после 2019 года

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    «Нафтогаз» выдвинул ультиматум по транзиту российского газа после 2019 года

    Киев, 13 апреля. Если Россия откажется от транзита газа в Европу через территорию Украины после 2019 года, то Киев пойдет на повышение тарифа уже в этом году, заявил главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

    Витренко в эфире украинского телевидения выдвинул ультиматум по транзиту российского газа. Он рассказал, на что может пойти Киев, если не будет достигнуто приемлемое для него соглашение о сохранении объемов поставок.

    Представитель «Нафтогаза» отметил, что Киев ведет работу по нескольким направлениям с «Газпромом» и ЕС. На переговорах стороны обсуждают поставки после 2020 года.

    «Говорим четко о том, что вынуждены повысить тариф на транзит российского газа уже сейчас, в 2018–2019 годах, если транзита не будет в 2020 году», — рассказал об украинской позиции Витренко.

    Он также добавил, что Киев опасается не только «Северного потока — 2», но и «Турецкого потока».

    «Может быть ситуация, что транзит по нашей территории будет сведен к нулю», — объяснил он.

    «Нафтогаз» выдвинул ультиматум по транзиту российского газа после 2019 года

    Автор: Катерина Тимошенская
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