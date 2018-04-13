«Нафтогаз» выдвинул ультиматум по транзиту российского газа после 2019 года

Киев, 13 апреля. Если Россия откажется от транзита газа в Европу через территорию Украины после 2019 года, то Киев пойдет на повышение тарифа уже в этом году, заявил главный коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Витренко в эфире украинского телевидения выдвинул ультиматум по транзиту российского газа. Он рассказал, на что может пойти Киев, если не будет достигнуто приемлемое для него соглашение о сохранении объемов поставок.

Представитель «Нафтогаза» отметил, что Киев ведет работу по нескольким направлениям с «Газпромом» и ЕС. На переговорах стороны обсуждают поставки после 2020 года.

«Говорим четко о том, что вынуждены повысить тариф на транзит российского газа уже сейчас, в 2018–2019 годах, если транзита не будет в 2020 году», — рассказал об украинской позиции Витренко.

Он также добавил, что Киев опасается не только «Северного потока — 2», но и «Турецкого потока».