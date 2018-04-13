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Шаманов рассказал, почему российские корабли ушли из порта Тартус в Сирии
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    Шаманов рассказал, почему российские корабли ушли из порта Тартус в Сирии

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    Шаманов рассказал, почему российские корабли ушли из порта Тартус в Сирии

    Москва, 13 апреля. Экс-командующий Воздушно-десантными войсками России, глава комитета по обороне Владимир Шаманов рассказал, почему российские корабли ушли из порта Тартус в Сирии.

    Как пишет «Интерфакс», по словам Шаманова, компактно находящиеся у причалов корабли представляют собой удобную мишень. Поэтому, по его словам, они выходят в зону ближнего маневрирования и рассредоточиваются. Шаманов также пояснил, что такие маневры увеличивают шансы на выживание, поскольку одним боеприпасом будет уничтожено не более одного судна.

    Спикер назвал такие действия обычной практикой. Ранее СМИ сообщили, что российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус и сейчас находятся в открытых водах Средиземного моря.

    Напомним, в средиземноморский регион выдвинулась авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн».

    Шаманов рассказал, почему российские корабли ушли из порта Тартус в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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