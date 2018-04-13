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Дания заявила, что не может заблокировать «Северный поток — 2»
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    Дания заявила, что не может заблокировать «Северный поток — 2»

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    Дания заявила, что не может заблокировать «Северный поток — 2»

    Копенгаген, 13 апреля. Правительство Дании не может заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказал премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    По данным телеканала TV2, Расмуссен отметил, что у Дании нет законных возможностей для того, чтобы предотвратить реализацию проекта «Северный поток – 2» в датской морской зоне в Балтийском море.

    Ранее Меркель рассказала, что Киев, несмотря на строительство «Северного потока – 2», должен продолжить играть роль в транзите газа.

    Напомним, проект предусматривает строительство двух путей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

    Дания заявила, что не может заблокировать «Северный поток — 2»

    Автор: Анна Иванова
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