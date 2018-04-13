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СК РФ завел еще одно уголовное дело из-за обстрелов ВСУ Донецка
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    СК РФ завел еще одно уголовное дело из-за обстрелов ВСУ Донецка

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    СК РФ завел еще одно уголовное дело из-за обстрелов ВСУ Донецка

    Москва, 13 апреля. Следственный комитет России завел еще одно уголовное дело из-за обстрелов украинскими военными инфраструктуры Донецка. Об этом журналистам рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Она отметила, что дело открыли по признакам преступления по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Как рассказали следователи, 11 апреля 2018 года бойцы ВСУ и Нацгвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями в Донецке.

    Напомним, в результате обстрела ВСУ 11 апреля были ранены трое мирных жителей, разрушены не менее 12 построек.

    СК РФ завел еще одно уголовное дело из-за обстрелов ВСУ Донецка

    Автор: Анна Иванова
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