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Побережье Байкала покрывается опасными водорослями
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    Побережье Байкала покрывается опасными водорослями

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    Побережье Байкала покрывается опасными водорослями

    Москва, 13 апреля. Почти 60% побережья Байкала покрыты водорослью спирогира, которая в озере раньше практически не встречалась. Об этом со ссылкой на центр «Антистихия» сообщает РИА Новости.

    «Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы. Около 60% побережья озера покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся», — говорится в подготовленном центром документе.

    Центр отмечает, что разрастание водрослей связано со «скрытой эвтрофикацией» заплесковых и мелководных зон. Процесс развивается из-за сброса неочищенных сточных вод и применения содержащих фосфаты моющих средств.

    Напомним, в феврале ученые выступили перед прибывшим в Новосибирск президентом России Владимиром Путиным с предложением реорганизовать систему мониторинга Байкала. Глава государства назвал инициативу заслуживающей внимания и поручил представить ему соответствующие документы.

    Автор: Виталий Малясев
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