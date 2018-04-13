Вертолет потерпел крушение в Балтийском море, есть погибшие

Москва, 13 апреля. В четверг вечером крушение в Балтийском море потерпел вертолет Ка-29. На борту находились два летчика-испытателя, оба он погибли.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, вертолет разбился около 23.30 по московскому времени. Ка-29 проводил испытательный полет в акватории Балтийского моря в Калининградской области.

В настоящее время в районе крушения продолжаются поисково-спасательные работы. Тело одного летчика обнаружено. Специалисты устанавливают причины крушения вертолета. Отмечается, что полет проводился при простых погодных условиях.

Ранее на этой неделе, как сообщало URA.RU, в Хабаровске разбился вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», все находившиеся на его борту погибли.