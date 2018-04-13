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Вертолет потерпел крушение в Балтийском море, есть погибшие
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    Вертолет потерпел крушение в Балтийском море, есть погибшие

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    Вертолет потерпел крушение в Балтийском море, есть погибшие

    Москва, 13 апреля. В четверг вечером крушение в Балтийском море потерпел вертолет Ка-29. На борту находились два летчика-испытателя, оба он погибли. 

    Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, вертолет разбился около 23.30 по московскому времени. Ка-29 проводил испытательный полет в акватории Балтийского моря в Калининградской области.

    В настоящее время в районе крушения продолжаются поисково-спасательные работы. Тело одного летчика обнаружено. Специалисты устанавливают причины крушения вертолета. Отмечается, что полет проводился при простых погодных условиях.

    Ранее на этой неделе, как сообщало URA.RU, в Хабаровске разбился вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток», все находившиеся на его борту погибли.

    Автор: Василий Котов
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