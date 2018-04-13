Центробанк РФ с 13 апреля отозвал лицензию у костромского «Конфидэнс банка»

Москва, 13 апреля. Центробанк России с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у костромского «Конфидэнс банка». Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.

Отмечается, что финансовое учреждение является агентом системы страхования вкладов. Согласно данным РИА Рейтинг, по величине активов банк на 1 марта 2018 года занимал 275-е место в российской банковской системе.

Как ранее писала «Газета.ru», ЦБ лишил лицензии тульский «Телекоммерц Банк». Кредитная организация неоднократно в течение одного года нарушала требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативные акты Банка России.