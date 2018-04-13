Новые правила ЕС позволят России контролировать продовольственный рынок Европы – СМИ

Москва, 13 апреля. ЕС планирует ввести новые правила, ограничивающие содержание токсинов в удобрениях, чтобы защитить здоровье населения. По информации зарубежных СМИ, нововведения якобы позволят России контролировать продовольственный рынок Европы.

Как пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источник в сфере производства удобрений, в настоящее время в Европейской комиссии проходит заключительная фаза переговоров по ограничению в удобрениях количества кадмия, который может вызывать отказ органов и бесплодие, а также способствует развитию артрита.

Однако у введения ограничений нашлись противники. Среди них – Национальный союз фермеров Великобритании. Британские фермеры в данных мерах разглядели угрозу монополии РФ на продовольственном рынке Европы. Они утверждают, что ограничения якобы позволят российским поставщикам захватить европейский рынок, поскольку у ближайших конкурентов РФ, Северной Африки и Китая, более высокий уровень кадмия в удобрениях.

Ранее фермеры из Великобритании также заявили, что Европа якобы может стать «исключительно зависимой от России в поставках фосфата».

Напомним, в свою очередь Украина в настоящее время заявляет о том, что к «абсолютной монополии» России на европейском газовом рынке якобы приведет запуск газопровода «Северный поток – 2». Как сообщал RT, в очередной раз с призывом воспрепятствовать строительству газопровода Киев обратился к международному сообществу на прошлой неделе.