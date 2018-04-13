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Украинские силовики выпустили по ЛНР 110 снарядов за сутки
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    Украинские силовики выпустили по ЛНР 110 снарядов за сутки

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    Украинские силовики выпустили по ЛНР 110 снарядов за сутки

    Луганск, 13 апреля. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Отмечается, что ВСУ применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и БМП-1.

    Под огонь попали Первомайск, Санжаровка, Калиново-Борщеватое, Калиново и Фрунзе. Всего на территории Луганской народной республики за сутки насчитали 110 снарядов, выпущенных украинскими военными.

    По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, новый режим прекращения огня, названный «пасхальным перемирием», вступил в силу в Донбассе 30 марта. С инициативой его введения выступил глава ДНР Александр Захарченко. Несмотря на это, Украина продолжает обстреливать республики Донбасса.

    Украинские силовики выпустили по ЛНР 110 снарядов за сутки

    Автор: Анна Иванова
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