Украинские силовики выпустили по ЛНР 110 снарядов за сутки

Луганск, 13 апреля. Украинские силовики за сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Отмечается, что ВСУ применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и БМП-1.

Под огонь попали Первомайск, Санжаровка, Калиново-Борщеватое, Калиново и Фрунзе. Всего на территории Луганской народной республики за сутки насчитали 110 снарядов, выпущенных украинскими военными.

По предварительным данным, никто не пострадал. Напомним, новый режим прекращения огня, названный «пасхальным перемирием», вступил в силу в Донбассе 30 марта. С инициативой его введения выступил глава ДНР Александр Захарченко. Несмотря на это, Украина продолжает обстреливать республики Донбасса.