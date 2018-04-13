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Лукашевич: Киев сорвал разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе 10 апреля
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    Лукашевич: Киев сорвал разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе 10 апреля

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    Лукашевич: Киев сорвал разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе 10 апреля

    Вена, 13 апреля. Украина сорвала согласованное на переговорах Контактной группы разведение сил и средств в районе Станицы Луганской 10 апреля.

    Об этом рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Как отметил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ, Киев 10 апреля вновь сорвал разведение сил и средств в Станице Луганской в Донбассе, согласованное ранее Контактной группой по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

    Лукашевич добавил, что украинские военные замечены внутри участка разведения в Золотом. Он также уточнил, что за две последние недели на линии разграничения были зафиксированы 40 единиц военной техники ВСУ, которые нарушают Минские соглашения. По его данным, реактивные системы залпового огня есть в Полтавке и зенитные ракетные комплексы С-300 — в Володарском. Лукашевич добавил, что происходит переброска украинских сил в Донбасс через железнодорожные станции в Рубежном и Зачатовке, а также есть угроза безопасности Донецкой фильтровальной станции.

    Лукашевич: Киев сорвал разведение сил у Станицы Луганской в Донбассе 10 апреля

    Автор: Анна Иванова
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