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Трамп поручил изучить целесообразность Транстихоокеанского партнерства для США
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    Трамп поручил изучить целесообразность Транстихоокеанского партнерства для США

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    Трамп поручил изучить целесообразность Транстихоокеанского партнерства для США

    Вашингтон, 13 апреля. Президент США Дональд Трамп поручил изучить целесообразность заключения нового Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Об этом сообщает The New York Times.

    По данным издания, Трамп попросил директора национального совета по экономике Ларри Кудлоу и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера изучать вопрос о том, сможет измененное соглашение о партнерстве стать «предметом переговоров». Отмечается, что Транстихоокеанское партнерство поддерживал кандидат на пост главы Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео.

    Напомним, Дональд Трамп принял решение о выходе из ТТП в 2017 году. По мнению американского лидера, многостороннее соглашение ущемляло интересы США.

    Автор: Виталий Малясев
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