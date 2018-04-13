Сирия: обстановка в Думе нормализируется, боевые действия не ведутся

Москва, 13 апреля. В настоящее время обстановка в сирийском городе Дума в Восточной Гуте нормализируется, боевые действия не ведутся, а мирные жители возвращаются в свои дома, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

«Обстановка в городе Дума в Восточной Гуте нормализуется, боевые действия не ведутся, жители начинают возвращаться в свои дома и восстанавливать мирную жизнь», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ уточняет, что в настоящее время в Думу вернулись 250 человек. Как напомнили в ведомстве, свою работу в городе в целях обеспечения безопасности продолжают вести подразделения российской военной полиции.

Накануне, как писала «Газета.ру», сирийскую Думу покинули еще 1,5 тысячи боевиков и членов их семей. На 40 автобусах их вывезли на север провинции Алеппо.