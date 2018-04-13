Минобороны РФ: Более 3,5 тыс. боевиков и членов их семей выведены из Восточной Гуты за сутки

Восточная Гута, 13 апреля. За сутки через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в Восточной Гуте в Сирии выведено более 3,5 тысячи боевиков и членов их семей. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, за прошедшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» вывели 3508 террористов, а также членов их семей. Отмечается, что все они были перевезены на север провинции Алеппо. Для этого использовались 86 автобусов.

На протяжении маршрута безопасность вышедших из Восточной Гуты обеспечивали сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Их сопровождали представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

С начала операции в Восточной Гуте при содействии российских военных организован выход 170 тысяч 152 человек.