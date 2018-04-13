13 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии

Глава МИД Нидерландов проведет переговоры с Сергеем Лавровым Сегодня Россию по инициативе голландской стороны с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Королевства Нидерландов Стеф Блок. Это первый с 2015 года визит в Россию главы голландского внешнеполитического ведомства. В ходе предстоящих переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с голландским коллегой планируется провести серьезный разговор и в откровенном ключе обсудить состояние дел в российско-голландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто.

США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии США отобрали восемь целей на территории Сирии, которые могут подвергнуться удару в случае решения президента Дональда Трампа применить силу в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. Среди целей - два военных аэродрома, исследовательский центр и, якобы, предприятие с химоружием. В связи с этим ударная группа ВМС США отправилась в среду из Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока.

Постпред России при ООН заявил, что угроза применения силы в Сирии - нарушение устава организации Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время пресс-подхода заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН. Это угроза международному миру и безопасности, заявил он. И выразил надежду, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила, что угроза применения силы против страны — члена ООН является нарушением устава организации.