Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
13 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии
Политика
СК РФ завел еще одно уголовное дело из-за обстрелов ВСУ Донецка
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина Лента новостейЛента новостей СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    13 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии

    Глава МИД Нидерландов проведет переговоры с Сергеем Лавровым. США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии. Постпред России при ООН заявил, что угроза применения силы в Сирии - нарушение устава организации. Украинские политологи высказались по ситуации вокруг Сирии.
    8:30 13 Апреля 2018
    54

     

    Глава МИД Нидерландов проведет переговоры с Сергеем Лавровым

    13 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии

    Сегодня Россию по инициативе голландской стороны с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Королевства Нидерландов Стеф Блок. Это первый с 2015 года визит в Россию главы голландского внешнеполитического ведомства. В ходе предстоящих переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с голландским коллегой планируется провести серьезный разговор и в откровенном ключе обсудить состояние дел в российско-голландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто.

    США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии

    13 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии

    США отобрали восемь целей на территории Сирии, которые могут подвергнуться удару в случае решения президента Дональда Трампа применить силу в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. Среди целей - два военных аэродрома, исследовательский центр и, якобы, предприятие с химоружием. В связи с этим ударная группа ВМС США отправилась в среду из Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН заявил, что угроза применения силы в Сирии - нарушение устава организации

    13 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время пресс-подхода заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН. Это угроза международному миру и безопасности, заявил он. И выразил надежду, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила, что угроза применения силы против страны — члена ООН является нарушением устава организации.

    Украинские политологи высказались по ситуации вокруг Сирии

    13 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии

    По ситуации, сложившейся вокруг Сирии высказались ведущие украинские политологи. По их мнению, главной мировой угрозой является эскалация военного конфликта вокруг Сирии. Анатолий Пешко, вице-президент Академии экономических наук Украины прямо заявил, весь мир видит, что Америка блефует, обвиняя Асада в применении химического оружия в Думе, и ищет повод, чтобы развязать локальный вооруженный конфликт. Таким образом, Запад пытается сохранить за собой право диктовать миру глобальную повестку дня.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    768
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    1612
    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    23:01   12 Апреля 2018
    5254
    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    21:39   12 Апреля 2018
    784