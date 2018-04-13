13 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии

Глава МИД Нидерландов проведет переговоры с Сергеем Лавровым
Сегодня Россию по инициативе голландской стороны с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Королевства Нидерландов Стеф Блок. Это первый с 2015 года визит в Россию главы голландского внешнеполитического ведомства. В ходе предстоящих переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с голландским коллегой планируется провести серьезный разговор и в откровенном ключе обсудить состояние дел в российско-голландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто.
США отобрали 8 целей для возможного удара по Сирии
США отобрали восемь целей на территории Сирии, которые могут подвергнуться удару в случае решения президента Дональда Трампа применить силу в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. Среди целей - два военных аэродрома, исследовательский центр и, якобы, предприятие с химоружием. В связи с этим ударная группа ВМС США отправилась в среду из Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока.
Постпред России при ООН заявил, что угроза применения силы в Сирии - нарушение устава организации
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время пресс-подхода заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН. Это угроза международному миру и безопасности, заявил он. И выразил надежду, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отметила, что угроза применения силы против страны — члена ООН является нарушением устава организации.
Украинские политологи высказались по ситуации вокруг Сирии
По ситуации, сложившейся вокруг Сирии высказались ведущие украинские политологи. По их мнению, главной мировой угрозой является эскалация военного конфликта вокруг Сирии. Анатолий Пешко, вице-президент Академии экономических наук Украины прямо заявил, весь мир видит, что Америка блефует, обвиняя Асада в применении химического оружия в Думе, и ищет повод, чтобы развязать локальный вооруженный конфликт. Таким образом, Запад пытается сохранить за собой право диктовать миру глобальную повестку дня.