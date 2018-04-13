Экс-аналитик Пентагона рассказала, как Россия может сократить число возможных целей для удара США в Сирии

Вашингтон, 12 апреля. Россия может направить в Сирию военных, чтобы сократить число вариантов выбора целей для возможных ударов США на сирийской территории. Об этом рассказала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

По словам эксперта, время позволяет российской армии в Сирии занять позиции, которые «усложнили бы любое улаживание конфликта и сократили бы для Соединенных Штатов Америки число возможных вариантов для выбора целей». Как пишет РИА Новости, Квятковски считает, при возможном ударе по сирийским силам американские военные должны будут стремиться к тому, чтобы в результате не пострадали российские военные.

Она напомнила, что президент США Дональд Трамп недавно выбрал на пост советника по национальной безопасности Джона Болтона, который одобряет военные удары без рассмотрения разведывательных оценок.

Как писала «Газета.ru», ранее Трамп рассказал о возможном применении военной силы в Сирии в ответ на якобы состоявшуюся химатаку в Думе. В МИД РФ заявили, что информация о химических атаках была вбросом.