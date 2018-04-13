Британский центр по безопасности полетов извинился за проверку российского самолета в Лондоне

Москва, 13 апреля. Британский центр по безопасности полетов извинился за досмотр борта «Аэрофлота» в аэропорту Лондона. Об этом со ссылкой на главу Минтранса Максима Соколова сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 30 марта в аэропорту Лондона. Сотрудники британских правоохранительных органов вывели из самолета бортпроводников и осмотрели его, не называя причин досмотра. В Минтрансе заявили, что направят британской стороне запрос о причинах проверки самолета.

По словам Соколова, Британский центр по безопасности полетов ответил на запрос и принес извинения.