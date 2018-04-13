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Британский центр по безопасности полетов извинился за проверку российского самолета в Лондоне
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    Британский центр по безопасности полетов извинился за проверку российского самолета в Лондоне

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    Британский центр по безопасности полетов извинился за проверку российского самолета в Лондоне

    Москва, 13 апреля. Британский центр по безопасности полетов извинился за досмотр борта «Аэрофлота» в аэропорту Лондона. Об этом со ссылкой на главу Минтранса Максима Соколова сообщает РИА Новости.

    Инцидент произошел 30 марта в аэропорту Лондона. Сотрудники британских правоохранительных органов вывели из самолета бортпроводников и осмотрели его, не называя причин досмотра. В Минтрансе заявили, что направят британской стороне запрос о причинах проверки самолета.

    По словам Соколова, Британский центр по безопасности полетов ответил на запрос и принес извинения.

    «И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии», — заявил Соколов.

    Автор: Виталий Малясев
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