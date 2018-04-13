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Сирия: САА обеспечила безопасность в международном аэропорту Дамаска после освобождения Гуты
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    Сирия: САА обеспечила безопасность в международном аэропорту Дамаска после освобождения Гуты

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    Сирия: САА обеспечила безопасность в международном аэропорту Дамаска после освобождения Гуты

    Дамаск, 13 апреля. После установления контроля в Восточной Гуте, Сирийская Арабская Армия смогла восстановить полную безопасность в международном аэропорту Дамаска, попутно решив проблемы с дорогой, пролегающей через Гуту.

    Об этом пишет Fars News Agency. По данным издания, освобождение сирийской армией стратегического региона Восточная Гута около Дамаска послужило основанием для установления безопасности в жизненно важных областях, включая международный аэропорт столицы страны и других районов, ранее оккупированных террористами.

    Военные в четверг заявили, что армия обеспечила полную безопасность в международном аэропорту Дамаска и дорогах, связанных с ним. Это также касается дороги Дамаск-Хомс, проходящей через Гуту.

    Как писала «Газета.ru», ранее Минобороны РФ сообщило о переходе Восточной Гуты под контроль властей Сирии.

    Сирия: САА обеспечила безопасность в международном аэропорту Дамаска после освобождения Гуты

    Автор: Анна Иванова
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