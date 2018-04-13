Захарову удивило, что Трамп передал послание об «умных ракетах» через соцсеть

Москва, 13 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась тому, что президент США Дональд Трамп использовал для передачи послания об «умных ракетах» социальную сеть. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Sky News.

«Я была удивлена, что такое сильное послание было направлено через социальные сети, потому что это как раз момент для звонка партнеру», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что России нужны не благодарности за действия в Сирии, но нужно сотрудничество.

«Три года назад мы выдвинули предложение, но ничего не изменилось, мы действительно хотим более тесного сотрудничества по Сирии, нам действительно оно нужно», — заявила Захарова.

Напомним, США обвинили правительство Сирии в использовании химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля и заявили о намерении нанести удар по стране. Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ударам по Сирии «новыми и умными ракетами», сообщает Газета.ru.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон побывали на месте предполагаемой химатаки в Думе, но не нашли ни следов отравляющих веществ, ни пострадавших от химоружия людей. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал события в Думе необходимой боевикам провокацией, которую поддержали США и их союзники.