Меню
Россия
Катырин попросил Путина создать министерство лесного хозяйства в России
Политика
Дания заявила, что не может заблокировать «Северный поток — 2»
Следующая новость
Загрузка...

    Катырин попросил Путина создать министерство лесного хозяйства в России

    36

    Катырин попросил Путина создать министерство лесного хозяйства в России

    Москва, 13 апреля. Торгово-промышленная палата России предлагает создать в стране министерство лесного хозяйства. Об этом говорится в письме главы палаты Сергея Катырина, адресованном президенту России Владимиру Путину.

    Как пишет РИА Новости, в ТПП отметили: лесохозяйственная и лесопромышленная деятельность в России малоэффективна. В ведомстве подчеркнули, что Лесной кодекс РФ не справляется со своими задачами. Катырин напомнил, что меньше трети лесных массивов находится в аренде, а на остальной территории практически отсутствует уход и контроль за лесами. Особенно это касается удаленных регионов.

    Катырин уточнил, что анализ мирового опыта показывает, что успех в этой области имеют те страны, где есть отдельное ведомство, отвечающее за леса. Он предложил создать самостоятельный федеральный орган исполнительной власти — министерство лесного комплекса Российской Федерации.

    Как писала «Газета.ru», ранее ТПП заявила, что в России необходимо поддержать семейный бизнес.

    Катырин попросил Путина создать министерство лесного хозяйства в России

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    7:18   13 Апреля 2018
    867
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    1656
    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    23:01   12 Апреля 2018
    5316
    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    21:39   12 Апреля 2018
    793