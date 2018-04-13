Катырин попросил Путина создать министерство лесного хозяйства в России

Москва, 13 апреля. Торгово-промышленная палата России предлагает создать в стране министерство лесного хозяйства. Об этом говорится в письме главы палаты Сергея Катырина, адресованном президенту России Владимиру Путину.

Как пишет РИА Новости, в ТПП отметили: лесохозяйственная и лесопромышленная деятельность в России малоэффективна. В ведомстве подчеркнули, что Лесной кодекс РФ не справляется со своими задачами. Катырин напомнил, что меньше трети лесных массивов находится в аренде, а на остальной территории практически отсутствует уход и контроль за лесами. Особенно это касается удаленных регионов.

Катырин уточнил, что анализ мирового опыта показывает, что успех в этой области имеют те страны, где есть отдельное ведомство, отвечающее за леса. Он предложил создать самостоятельный федеральный орган исполнительной власти — министерство лесного комплекса Российской Федерации.

Как писала «Газета.ru», ранее ТПП заявила, что в России необходимо поддержать семейный бизнес.