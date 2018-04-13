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В МИД РФ назвали идею об исключении России из СБ ООН «полным безумием»
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    В МИД РФ назвали идею об исключении России из СБ ООН «полным безумием»

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    В МИД РФ назвали идею об исключении России из СБ ООН «полным безумием»

    Москва, 13 апреля. Идея об исключении России из Совбеза ООН совершенно безумна и грозит полной деконструкцией системы международных отношений, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Ранее стало известно, что России может быть исключена из состава Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

    Как пишет URA.ru, Захарова отметила телеканалу «Совершенно секретно» в ходе интервью, что рассмотрение такого вопроса возможно только в случае, если участники Совбеза хотят развалить всю систему международных отношений. Как пишет «ФедералПресс», она добавила, что процедуры и сами цели, ради которых создавалась ООН, позволяют говорить о подобной инициативе как о полном безумии

    Как писала «Газета.ru», она отметила, что Совбез создавался «не для того, чтобы друзья дружили».

    В МИД РФ назвали идею об исключении России из СБ ООН «полным безумием»

     

    Автор: Анна Иванова
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