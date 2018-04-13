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Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии
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    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

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    Трамп изучает разведданные и советуется с партнерами, чтобы принять решение по Сирии

    Вашингтон, 13 апреля. Президент США Дональд Трамп пока не решил, какие действия предпримут Соединенные Штаты в ответ на предполагаемое применение химоружия в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    Сандерс сообщила, что Трамп закончил встречу с членами Совета нацбезопасности, но окончательное решение пока не принято.

    «Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

    Сандерс отметила, что Трамп также собирается переговорить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Напомним, США и ряд их союзников обвинил правительство Сирии в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого применения химического оружия в Думе, но не обнаружили следов отравляющих веществ, сообщает Газета.ru. В местных лечебных заведения врачи Центра также не нашли пациентов с характерными для поражения химоружием симптомами.

    Автор: Виталий Малясев
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