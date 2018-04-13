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Политика
В МИД РФ заявили, что Россия защитит своих граждан в Сирии
Политика
В МИД РФ заявили, что Россия защитит своих граждан в Сирии
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    В МИД РФ заявили, что Россия защитит своих граждан в Сирии

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    В МИД РФ заявили, что Россия защитит своих граждан в Сирии

    Москва, 13 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия защитит своих людей в Сирии.

    Об этом она рассказала в интервью Sky News. Как отметила Захарова, это задача каждого государства – защищать своих граждан на местах. При этом она напомнила, что российские военные защищают в САР сирийский народ. Она уточнила, что российская армия находится в Сирии не для того, чтобы завоевать страну, а чтобы защитить местное население. Она добавила, что «они пришли в Сирию по предложению и приглашению сирийского народа».

    Захарова подчеркнула, что сирийцы ценят вклад России в восстановление мира на их земле.

    Как писала «Газета.ru», Захарова прокомментировала исключение России из Совбеза ООН. Она назвала это «полным безумием». 

    В МИД РФ заявили, что Россия защитит своих граждан в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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