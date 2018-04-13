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Политика
Посольство РФ в США заявило о невмешательстве Москвы в дела других стран в отличие от США
Политика
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    Посольство РФ в США заявило о невмешательстве Москвы в дела других стран в отличие от США

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    Посольство РФ в США заявило о невмешательстве Москвы в дела других стран в отличие от США

    Москва, 13 апреля. Россия не занимается сменой режимов и не вмешивается во внутренние дела других государств в отличие от США.

    Об этом рассказали в российском посольстве в США. Как говорится в заявлении, опубликованном в Facebook, Россия не участвует «в сменах режимов, не вмешивается во внутренние дела других государств и не организовывает инсценированные «революции».

    Это заявления дипломаты сделали после выступления главы ЦРУ Майка Помпео на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря. В посольстве напомнили, что подобные методы использует Вашингтон.

    Как писала «Газета.ru», ранее в посольстве России в США рассказали об американском вертолете-разведчике. 

    Посольство РФ в США заявило о невмешательстве Москвы в дела других стран в отличие от США

    Автор: Анна Иванова
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