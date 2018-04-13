Создатель «Новичка» назвал идиотизмом его применение в Солсбери

Москва, 13 апреля. Называющий себя создателем «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что применение вещества при отравлении Скрипалей было бессмысленным из-за погодных условий в начале марта в Солсбери. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

Мирзянов заявил, что «Новичок» обладает высокой гидроуязвимостью и не может использоваться в условиях высокой влажности.

«Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе. Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка», — заявил химик.

Напомним, британские власти считают, что вещество «Новичок» было использовано в начале марта для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В причастности к инциденту Лондон обвинил Москву.

Россия неоднократно опровергала обвинения, указывая на отсутствие доказательств. МИД РФ также несколько раз призывал Великобританию к совместному расследованию, но Лондон отказывается от помощи России.

Ранее Газета.ru сообщила, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила британские власти в проведении массированной пропагандистской кампании против России.