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Создатель «Новичка» назвал идиотизмом его применение в Солсбери
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    Создатель «Новичка» назвал идиотизмом его применение в Солсбери

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    Создатель «Новичка» назвал идиотизмом его применение в Солсбери

    Москва, 13 апреля. Называющий себя создателем «Новичка» химик Вил Мирзаянов заявил, что применение вещества при отравлении Скрипалей было бессмысленным из-за погодных условий в начале марта в Солсбери. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM».

    Мирзянов заявил, что «Новичок» обладает высокой гидроуязвимостью и не может использоваться в условиях высокой влажности.

    «Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе. Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка», — заявил химик.

    Напомним, британские власти считают, что вещество «Новичок» было использовано в начале марта для отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В причастности к инциденту Лондон обвинил Москву.

    Россия неоднократно опровергала обвинения, указывая на отсутствие доказательств. МИД РФ также несколько раз призывал Великобританию к совместному расследованию, но Лондон отказывается от помощи России.

    Ранее Газета.ru сообщила, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила британские власти в проведении массированной пропагандистской кампании против России.

    Автор: Виталий Малясев
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