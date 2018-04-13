Эксперт рассказал о последствиях выхода Украины из СНГ
Москва, 13 апреля. Выход Украины из СНГ не повлечет последствий для других участников содружества. Об этом порталу Infox.ru заявил политолог Дмитрий Болкунец.
Эксперт отметил, что Украина де-юре не была членом СНГ, так как Киев не ратифицировал устав содружества. По словам политолога, страна не принимала серьезного участия в деятельности содружества.
Болкунец подчеркнул, что в настоящее время Украина находится под внешним управлением, и перед Киевом стоит задача «сжигать все мосты», соединяющие страну с историческими и стратегическими партнерами.
По словам эксперта, от выхода Украины из СНГ могут пострадать сами украинцы.
«Пострадать могут граждане Украины из-за возможного пересмотра ряда соглашений социального и гуманитарного сотрудничества. В первую очередь, это касается взаимного признания дипломов, трудового стажа и прочее», — заявил Болкунец.
Политолог назвал выход Украины из СНГ хорошим поводом для переоценки роли содружества и перераспределения его полномочий в пользу ЕАЭС и ОДКБ.
Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру выхода страны из учредительных органов СНГ.