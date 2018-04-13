В России могут увеличить в 10 раз штрафы за неправильную тонировку автомобилей

Москва, 13 апреля. Штрафы за нарушения правил тонировки автомобилей могут вырасти в 10 раз. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Инициативу о резком увеличении штрафов за нарушения правил тонировки автомобилей готовит к внесению в Госдуму первый зампред Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В настоящее время штраф составляет 500 рублей. Но, по мнению парламентария, такая санкция не эффективна.

«Эта сумма абсолютно не пугает любителей наглухо затемнить свой автомобиль. По данным МВД, в автосервисах в три раза увеличились заказы на тонировку», — заявил автор инициативы.

По мнению парламентария, увеличенные в 10 раз штрафы «должны дисциплинировать автовладельцев».

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что Госавтоинспекция готовит план по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. Согласно нему, власти РФ рассчитывают достичь к 2030 году нулевой смертности при ДТП.