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Общество
В России могут увеличить в 10 раз штрафы за неправильную тонировку автомобилей
Общество
В России могут увеличить в 10 раз штрафы за неправильную тонировку автомобилей
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    В России могут увеличить в 10 раз штрафы за неправильную тонировку автомобилей

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    В России могут увеличить в 10 раз штрафы за неправильную тонировку автомобилей

    Москва, 13 апреля. Штрафы за нарушения правил тонировки автомобилей могут вырасти в 10 раз. Об этом сообщает «Парламентская газета».

    Инициативу о резком увеличении штрафов за нарушения правил тонировки автомобилей готовит к внесению в Госдуму первый зампред Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В настоящее время штраф составляет 500 рублей. Но, по мнению парламентария, такая санкция не эффективна.

    «Эта сумма абсолютно не пугает любителей наглухо затемнить свой автомобиль. По данным МВД, в автосервисах в три раза увеличились заказы на тонировку», — заявил автор инициативы.

    По мнению парламентария, увеличенные в 10 раз штрафы «должны дисциплинировать автовладельцев».

    Напомним, ранее «Известия» сообщили, что Госавтоинспекция готовит план по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. Согласно нему, власти РФ рассчитывают достичь к 2030 году нулевой смертности при ДТП.

    Автор: Виталий Малясев
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