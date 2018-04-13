В КПРФ опровергли слухи о перенесенной Зюгановым операции

Москва, 13 апреля. В КПРФ опровергли слухи о перенесенной лидером партии Геннадием Зюгановым тяжелой операции. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря лидера КПРФ Александра Ющенко сообщает «Комсомольская правда».

Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что Геннадий Зюганов перенес операцию из-за обострения хронического заболевания и помещен в реанимацию.

«Вся эта история не соответствует никакой реальности. У Зюганова отличное состояние здоровья», — заявил пресс-секретаря лидера КПРФ.

Ющенко подчеркнул, что в четверг неоднократно разговаривал с Геннадием Зюгановым. По словам пресс-секретаря, лидеру КПРФ не делали операцию и не помещали его в реанимацию.

Ранее «Известия» со ссылкой на внука политика Леонида Зюганова сообщили, что лидер КПРФ решил пройти обследование.