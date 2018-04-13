Лидеры ведущих партий Италии высказались против участия в военных действиях в Сирии

Рим, 13 апреля. Лидеры политических партий, представители которых претендуют на посты в новом правительстве Италии, высказались против участия страны в военной операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление руководители ведущих итальянских партий сделали после завершения второго тура консультаций о формировании нового правительства страны. В консультациях также участвовал президент Италии Серджо Маттарелла.

«Наши намерения в рамках правительства этой страны — оставаться на стороне наших союзников и оставаться в мирном аспекте. Решение же сирийского конфликта будет определяться не военными акциями, а дипломатией, и в качестве кандидата в премьер-министры я намерен всецело поддерживать эту линию», — заявил лидер самой влиятельной партии в Италии, «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо.

Против военных действий в Сирии выступили федеральный секретарь партии «Лига» Маттео Салвини и Руководство правоцентристской коалиции «Вперед, Италия».

Напомним, Запад обвинил сирийское руководство в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.

Россия не нашла следов применения химического оружия в Думе и опровергла обвинения Запада в адрес Дамаска, сообщают «Известия». МИД РФ отметил, что вбросы о применении химоружия в Восточной Гуте могут быть использованы в качестве оправдания возможных силовых ударов по Сирии извне.