Президент Чехии не верит, что Россия и США пойдут на военный конфликт из-за Сирии

Прага, 13 апреля. Президент Чехии Милош Земан не верит в начало военного конфликта между США и Россией из-за Сирии. Об этом чешский лидер заявил в интервью телеканалу TV Barrandov.

«Только полный сумасшедший развязал бы из-за Сирии третью мировую войну. Таким сумасшедшим разве что мог бы стать какой-нибудь генерал, американский или российский», — заявил Земан.

В качестве примера президент Чехии привел бывшего в первой половине прошлого века министром обороны США, генерала Джеймса Форрестола. По словам Земана, военный был настолько напуган возможностью военного конфликта с СССР, что угодил психиатрическую лечебницу. В 1949 году Форрестол с криком «Русские идут!» выпрыгнул в окно лечебного заведения.

Земан подчеркнул, что, по его мнению, обе стороны принимают все необходимые усилия, чтобы вооруженного столкновения между их армиями не произошло.

Напомним, Запад обвинил руководство Сирии в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте и заявил о подготовке удара по стране.

Россия не нашла следов химической атаки в городе, сообщают «Известия». Между тем, еще 13 марта Генштаб ВС РФ предупреждал о подготовке боевиками провокации и инсценировки химатаки в Восточной Гуте. Российские военные предположили, что провокация будет использована США в качестве повода для нанесения удара по Сирии.