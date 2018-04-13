Меню
Политика
Президент Чехии не верит, что Россия и США пойдут на военный конфликт из-за Сирии
Общество
В России могут увеличить в 10 раз штрафы за неправильную тонировку автомобилей
Следующая новость
Загрузка...

    Президент Чехии не верит, что Россия и США пойдут на военный конфликт из-за Сирии

    185

    Президент Чехии не верит, что Россия и США пойдут на военный конфликт из-за Сирии

    Прага, 13 апреля. Президент Чехии Милош Земан не верит в начало военного конфликта между США и Россией из-за Сирии. Об этом чешский лидер заявил в интервью телеканалу TV Barrandov.

    «Только полный сумасшедший развязал бы из-за Сирии третью мировую войну. Таким сумасшедшим разве что мог бы стать какой-нибудь генерал, американский или российский», — заявил Земан.

    В качестве примера президент Чехии привел бывшего в первой половине прошлого века министром обороны США, генерала Джеймса Форрестола. По словам Земана, военный был настолько напуган возможностью военного конфликта с СССР, что угодил психиатрическую лечебницу. В 1949 году Форрестол с криком «Русские идут!» выпрыгнул в окно лечебного заведения.

    Земан подчеркнул, что, по его мнению, обе стороны принимают все необходимые усилия, чтобы вооруженного столкновения между их армиями не произошло.

    Напомним, Запад обвинил руководство Сирии в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте и заявил о подготовке удара по стране.

    Россия не нашла следов химической атаки в городе, сообщают «Известия». Между тем, еще 13 марта Генштаб ВС РФ предупреждал о подготовке боевиками провокации и инсценировки химатаки в Восточной Гуте. Российские военные предположили, что провокация будет использована США в качестве повода для нанесения удара по Сирии.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    2:22   13 Апреля 2018
    608
    Трамп не принял решение по действиям против Сирии — Белый дом

    Трамп не принял решение по действиям против Сирии — Белый дом

    0:31   13 Апреля 2018
    284
    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    «Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

    23:01   12 Апреля 2018
    3646
    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    Главным приоритетом ООН должно быть недопущение войны в Сирии — Небензя

    21:39   12 Апреля 2018
    624