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Прокуратура Болгарии не собирается арестовывать обвиняемых США в нарушении эмбарго с Сирией
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    Прокуратура Болгарии не собирается арестовывать обвиняемых США в нарушении эмбарго с Сирией

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    Прокуратура Болгарии не собирается арестовывать обвиняемых США в нарушении эмбарго с Сирией

    София, 13 апреля. Прокуратура Болгарии не будет арестовывать по запросу США граждан, которых американские власти обвиняют в нарушении эмбарго на торговлю с Сирией. Об этом со ссылкой на генерального прокурора страны Сотира Цацарова сообщает порта Nova.

    «При подобном положении дел мы пришли к выводу, что на данном этапе не следует задерживать указанных лиц», — заявил Цацаров.

    Запрос на экстрадицию двух мужчин и двух женщин направил болгарским властям офис Интерпола в Вашингтоне. Всех четверых в США обвиняют в нарушении эмбарго на торговлю с Сирией.

    Согласно процедуре, прокуратура должна задержать граждан на 72 часа и обратиться в суд за соответствующим постановлением. Граждане могут быть отпущены, если суд откажется их арестовывать.

    Автор: Виталий Малясев
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