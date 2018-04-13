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Весь мир
Сирия: вблизи российских баз замечены семь самолетов-разведчиков США
Весь мир
Сирия: вблизи российских баз замечены семь самолетов-разведчиков США
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    Сирия: вблизи российских баз замечены семь самолетов-разведчиков США

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    Сирия: вблизи российских баз замечены семь самолетов-разведчиков США

    Дамаск, 13 апреля. Вблизи расположенных в Сирии российской военной базы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе замечены семь американских самолетов-разведчиков США. Об этом в сервисе микроблогов Twitter сообщает Mil Radar.

    С разведывательной миссией у сирийского побережья провели полеты шесть противолодочных самолетов P-8A Poseidon и самолет радио-электронной разведки EP-3E Aries II. Летательные аппараты вылетели с баз на Сицилии и Крите.

    Напомним, ситуация в Сирии резко обострилась, после того как США обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, но не предоставили убедительных доказательств своей версии. В Вашингтоне заявили о готовности нанести удар по Сирии. СМИ сообщили, что в качестве целей рассматриваются восемь объектов, в том числе два аэродрома, фабрика и исследовательский центр.

    Россия опровергла информацию о якобы произошедшей в Думе химатаке. Генштаб ВС РФ сообщил, что российские специалисты не обнаружили пострадавших от отравления химическим оружием в больнице Думы.

    Сообщается, что Дамаск мог не иметь возможности применить в Думе отравляющие вещества, так как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила о полной ликвидации химического арсенала в Сирии еще в 2016 году.

    Автор: Виталий Малясев
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