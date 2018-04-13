Сирия: вблизи российских баз замечены семь самолетов-разведчиков США

Дамаск, 13 апреля. Вблизи расположенных в Сирии российской военной базы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе замечены семь американских самолетов-разведчиков США. Об этом в сервисе микроблогов Twitter сообщает Mil Radar.

С разведывательной миссией у сирийского побережья провели полеты шесть противолодочных самолетов P-8A Poseidon и самолет радио-электронной разведки EP-3E Aries II. Летательные аппараты вылетели с баз на Сицилии и Крите.

Напомним, ситуация в Сирии резко обострилась, после того как США обвинили Дамаск в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, но не предоставили убедительных доказательств своей версии. В Вашингтоне заявили о готовности нанести удар по Сирии. СМИ сообщили, что в качестве целей рассматриваются восемь объектов, в том числе два аэродрома, фабрика и исследовательский центр.

Россия опровергла информацию о якобы произошедшей в Думе химатаке. Генштаб ВС РФ сообщил, что российские специалисты не обнаружили пострадавших от отравления химическим оружием в больнице Думы.

Сообщается, что Дамаск мог не иметь возможности применить в Думе отравляющие вещества, так как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила о полной ликвидации химического арсенала в Сирии еще в 2016 году.