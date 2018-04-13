Сирия: кабмин поручил Мэй координировать с США и Францией ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума

Лондон, 13 апреля. Правительство Великобритании решило, что премьер-министр Тереза Мэй должна координировать международный ответ на якобы произошедшую в Сирии химатаку с США и Францией. Об этом со ссылкой на офис британского премьера сообщает РИА Новости.

«Кабинет согласился, что режим Асада и в прошлом применял химоружие, и что с высокой степенью вероятности режим несет ответственность за субботнюю химатаку. Премьер-министр заявила, что это еще один пример эрозии международного законодательства в том, что касается применения химоружия, что серьезно беспокоит нас всех», — сообщил офис британского премьер-министра.

Также кабмин Великобритании согласился с необходимостью принять направленные на облегчение страданий и предотвращение «дальнейшего применения химоружия» меры и постановил обязать Терезу Мэй продолжить координировать «международный ответ» с США и Францией.

Напомним, на Западе обвиняют правительство Сирии в применении химического оружия в городе Дума (Восточная Гута) 7 апреля. Но доказательств возможного применения химоружия пока не предоставлено.

Россия опровергла факт химатаки в Думе. МИД РФ заявил, что недостоверная информация о несуществующем инциденте распространяется, чтобы оправдать возможные удары по Сирии. Генштаб ВС РФ еще 13 марта предупреждал о том, что в Восточной Гуте готовится провокация с инсценировкой химического оружия.

Между тем, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще в 2016 году заявила о полной ликвидации арсенала химического оружия в Сирии.