Сирия: более 1,2 тыс. мирных жителей вернулись в свои дома за сутки

Дамаск, 13 апреля. Более 1,2 тыс. мирных жителей вернулись в свои дома за сутки в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор, Алеппо, Хама и Хомс. Об этом со ссылкой на начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко сообщает РИА Новости.

Евтушенко отметили, что в свои дома в Хаме вернулись 174 человека, в Хомсе — 200 человек, на восточный берег реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор вернулись 432 беженца. Еще 397 человек воспользовались гуманитарным коридором Телль-Султан — Абу-Эд-Духур, чтобы вернуться в свои дома в провинции Алеппо.

В городе Алеппо российские военные провели гуманитарную акцию, доставив мирным жителям свежий хлеб. В населенный пункт Маррат в провинции Дейр-эз-Зор была доставлена вода.