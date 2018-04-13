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Открытое заседание Совбеза ООН по Сирии состоится в пятницу
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    Открытое заседание Совбеза ООН по Сирии состоится в пятницу

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    Открытое заседание Совбеза ООН по Сирии состоится в пятницу

    ООН, 13 апреля. Открытое заседание Совета безопасности ООН по Сирии состоится в пятницу в 10.00 (17.00 мск). Об этом сообщили в постоянном представительстве Российской Федерации при всемирной организации.

    Уточняется, что инициатором встречи выступила Российская Федерация.

    «Тринадцатого апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме «Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке». В 10 утра», — цитирует РИА Новости.

    Ранее Газета.ru анализировала причины, по которым предложенные Россией проекты резолюций по Сирии были отклонены Советом безопасности ООН.

    Автор: Сергей Свазовский
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