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Политика
Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом
Политика
Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом
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    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

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    Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

    Москва, 13 апреля. Президент Сирии Башар Асад был лучшим другом Лондону и Вашингтону, а не Москве, до того как начал химическое разоружение страны. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По словам пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства, в дружеских отношениях с сирийским лидером состоял бывший госсекретарь США Джон Керри.

    «До химического разоружения Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона. Керри, когда работал в сенате, был в дружеских отношениях с Асадом», — заявила Захарова.

    Представитель МИД России подчеркнула, что сирийский лидер значительную часть жизни провел в Великобритании и поэтому он «скорее ваш парень, чем наш».

    Напомним, ряд западных стран обвиняет правительство Сирии в применении химического оружия в городе Дума 7 апреля. В результате химатаки якобы пострадали сотни человек, десятки погибли.

    Позже «Известия» со ссылкой на первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктора Познихира сообщили, что сообщения о 500 пострадавших в результате якобы произошедшей в Думе химатаки не соответствуют действительности.

    Автор: Виталий Малясев
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