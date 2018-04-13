Захарова напомнила Лондону и Вашингтону о былой дружбе с Асадом

Москва, 13 апреля. Президент Сирии Башар Асад был лучшим другом Лондону и Вашингтону, а не Москве, до того как начал химическое разоружение страны. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам пресс-секретаря российского внешнеполитического ведомства, в дружеских отношениях с сирийским лидером состоял бывший госсекретарь США Джон Керри.

«До химического разоружения Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона. Керри, когда работал в сенате, был в дружеских отношениях с Асадом», — заявила Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что сирийский лидер значительную часть жизни провел в Великобритании и поэтому он «скорее ваш парень, чем наш».

Напомним, ряд западных стран обвиняет правительство Сирии в применении химического оружия в городе Дума 7 апреля. В результате химатаки якобы пострадали сотни человек, десятки погибли.

Позже «Известия» со ссылкой на первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктора Познихира сообщили, что сообщения о 500 пострадавших в результате якобы произошедшей в Думе химатаки не соответствуют действительности.