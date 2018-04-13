Помпео заявил об уменьшении военного присутствия США в Сирии
Вашингтон, 13 апреля. Кандидат на должность Госсекретаря США директор ЦРУ Майкл Помпео заявил об уменьшении американского военного присутствия в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Дональд Трамп стремится к дальнейшему уменьшению контингента в Сирии.
«Он хочет, чтобы там было меньше военнослужащих. И сегодня у нас там их меньше, чем было определенный промежуток времени назад», — полагает Помпео.
Накануне Соединенные Штаты заявили о возможном «ответном» ударе по Сирии в связи с якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе. Москва и Дамаск указывают на бездоказательность этих обвинений.
Накануне постпред России в ООН Василий Небензя предупредил Вашингтон о последствиях возможного удара по Сирии. Об этом писала RT.