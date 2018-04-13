Мэй и Трамп договорились продолжить работу на «ответными» действиями против Сирии

Лондон, 13 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава правительства Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонной беседы договорились продолжить работу над «ответными» мерами против Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Вашингтон и Лондон изъявили готовность к тесному сотрудничеству в подготовке международного ответа на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума.

Кроме того, Трамп и Мэй заявили о необходимости недопущения использования химического оружия в дальнейшем.

Ранее Василий Небензя назвал «невообразимой» возможность удара коалиции США по позициям сирийских правительственных войск в местах дислокации ВКС РФ. Российский дипломат также указал на недопустимость военных действий против Сирийской Арабской Республики под надуманными предлогами.