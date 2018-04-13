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Глава Пентагона ознакомил парламентариев США с планами по Сирии
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    Глава Пентагона ознакомил парламентариев США с планами по Сирии

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    Глава Пентагона ознакомил парламентариев США с планами по Сирии

    Вашингтон, 12 апреля. Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис принял участие в работе комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил. Он ознакомил его членов с информацией относительно возможного нанесения удара по позициям сирийских правительственных войск.

    Следует отметь, что поводом для встречи послужили вопросы бюджетного планирования в военной сфере. Однако законодатели проявили больший интересе к ситуации в Сирии, — отмечает ТАСС.

    Глава Пентагона подчеркнул, что Дональд Трамп еще не принял окончательное решение относительно целесообразности нанесения удара по Сирии.

    Ранее Соединенные Штаты выражали готовность начать военные действия против Сирийской Арабской Республики под предлогом якобы имевшей место химической атаки в сирийской Думе. На вопрос о том, планирует ли Пентагон дождаться выводов расследования ОЗХО, представитель ведомства не ответил утвердительно.

    Россия настаивает на недопустимости военных действия против САР под надуманными предлогами, - напоминает RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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