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Военные России и Израиля имеют постоянный канал связи по Сирии — посол в РФ
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    Военные России и Израиля имеют постоянный канал связи по Сирии — посол в РФ

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    Военные России и Израиля имеют постоянный канал связи по Сирии — посол в РФ

    Москва, 12 апреля. Российские и израильские военные поддерживают постоянный канал связи по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сделал посол Израиля в РФ Гарри Корен. Он также отметил эффективность действия указанного канала.

    «У нас есть постоянный контакт, постоянный канал связи. Он работает и вполне эффективно», — сказал дипломат.

    Корен назвал возможным «бурное развитие» ситуации в Сирии. По его мнению, виновником потенциального обострения является Иран.

    «Иран продолжает наращивать свою военную мощь в Сирии и не только там. Другие страны в регионе также озабочены его деятельностью в Йемене», — пояснил свою позицию посол.

    Ранее посол Израиля в России заявил о возможности спасения договора с Ираном. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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