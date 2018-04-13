Москва, 12 апреля. Российские и израильские военные поддерживают постоянный канал связи по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Такое заявление сделал посол Израиля в РФ Гарри Корен. Он также отметил эффективность действия указанного канала.

«У нас есть постоянный контакт, постоянный канал связи. Он работает и вполне эффективно», — сказал дипломат.

Корен назвал возможным «бурное развитие» ситуации в Сирии. По его мнению, виновником потенциального обострения является Иран.

«Иран продолжает наращивать свою военную мощь в Сирии и не только там. Другие страны в регионе также озабочены его деятельностью в Йемене», — пояснил свою позицию посол.

Ранее посол Израиля в России заявил о возможности спасения договора с Ираном. Об этом писала Газета.ru.