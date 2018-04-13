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Политика
Израиль пользуется оперативными каналами связи с Вашингтоном по Сирии — посол РФ
Политика
Израиль пользуется оперативными каналами связи с Вашингтоном по Сирии — посол РФ
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    Израиль пользуется оперативными каналами связи с Вашингтоном по Сирии — посол РФ

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    Израиль пользуется оперативными каналами связи с Вашингтоном по Сирии — посол РФ

    Москва, 13 апреля. Израиль пользуется оперативными каналами связи с Соединенными Штатами Америки по ситуации в Сирии. Такое заявление сделал посол Израиля в России Гарри Корен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    «У нас есть оперативные каналы связи с нашими друзьями в США, но не больше», — отметил Корен.

    На вопрос о координации возможного удара США по Сирии с Израилем дипломат отказался отвечать.

    «Без комментариев», — цитирует посла РИА Новости.

    Ранее Соединенные Штаты неоднократно обвиняли Дамаск в химической атаке в сирийской Думе. Вашингтон также заявил, что рассматривает возможность «ответных действий» против САР. Москва подчеркивала, что попытки США начать военные действия против Сирии под надуманными предлогами неприемлемы.

    Автор: Сергей Свазовский
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