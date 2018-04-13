Вашингтон, 13 апреля. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принял окончательного решения о том, предпринимать ли действия против Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она уточнила, что американский лидер провел встречи с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Сандерс подчеркнула, что Трамп продолжает изучать ситуацию, поэтому говорить об окончательных решениях преждевременно.

Ранее Соединенные Штаты заявляли о намерении принять ответные меры против Сирии в связи с якобы имевшей место химической атакой в городе Дума. Россия неоднократно подчеркивала недопустимость военных действий против САР под надуманными предлогами. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Вашингтон отказаться от военной авантюры против Сирии.