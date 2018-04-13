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Сирия: СМИ назвали вероятные цели военной агрессии США против Дамаска
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    Сирия: СМИ назвали вероятные цели военной агрессии США против Дамаска

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    Сирия: СМИ назвали вероятные цели военной агрессии США против Дамаска

    Вашингтон, 12 апреля. Соединенные Штаты Америки рассматривают восемь объектов в качестве потенциальной цели для атаки на правительственные войска. Такой информацией располагает телеканал CNBC.

    По информации источника CNBC, «знакомого с ситуацией», целями атак Вашингтона могут стать два аэродрома, один исследовательский центр, а также фабрика, которая якобы может иметь отношение к производству химического оружия.

    Телеканал также сообщает, что силы САА передислоцируются в районы нахождения ВКС РФ. Командование правительственных войск рассчитывает, что США не решатся нанести удар в местах пребывания российской авиации.

    Ранее Соединенные Штаты заявляли о готовности начать действия против Сирии. Об этом писала RT.

    Россия неоднократно заявляла о недопустимости голословных обвинений в адрес официального Дамаска, а также военных действий против правительственных войск под ложными предлогами.

    Автор: Сергей Свазовский
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