Сирия: СМИ назвали вероятные цели военной агрессии США против Дамаска

Вашингтон, 12 апреля. Соединенные Штаты Америки рассматривают восемь объектов в качестве потенциальной цели для атаки на правительственные войска. Такой информацией располагает телеканал CNBC.

По информации источника CNBC, «знакомого с ситуацией», целями атак Вашингтона могут стать два аэродрома, один исследовательский центр, а также фабрика, которая якобы может иметь отношение к производству химического оружия.

Телеканал также сообщает, что силы САА передислоцируются в районы нахождения ВКС РФ. Командование правительственных войск рассчитывает, что США не решатся нанести удар в местах пребывания российской авиации.

Ранее Соединенные Штаты заявляли о готовности начать действия против Сирии. Об этом писала RT.

Россия неоднократно заявляла о недопустимости голословных обвинений в адрес официального Дамаска, а также военных действий против правительственных войск под ложными предлогами.