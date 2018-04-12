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Постпред Сирии при ООН назвал ответственных за поставки химического оружия в страну
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    Постпред Сирии при ООН назвал ответственных за поставки химического оружия в страну

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    Постпред Сирии при ООН назвал ответственных за поставки химического оружия в страну

    Дамаск, 12 апреля. Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар Джаафари назвал страны, усилиями которых в САР было незаконно ввезено химическое оружие. Он отметил, что оружие поставлялось из Ливии. В этом содействовали Великобритания, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Турция и Франция.

    Кроме того, Джаафари назвал имя человека, курировавшего операцию. По словам дипломата, координация действий осуществлялась Хайсам аль-Кассаром.

    «Они провезли эти химикаты из Ливии в Стамбул на борту гражданских авиалайнеров, а человека, который отвечал за транспортировку этих веществ, звали Хайсам аль-Кассар»,  — заключил Джаафари.

    Накануне Москва призвала Соединенные Штаты не обострять ситуацию в Сирии. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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