Постпред Сирии при ООН назвал ответственных за поставки химического оружия в страну

Дамаск, 12 апреля. Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар Джаафари назвал страны, усилиями которых в САР было незаконно ввезено химическое оружие. Он отметил, что оружие поставлялось из Ливии. В этом содействовали Великобритания, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Турция и Франция.

Кроме того, Джаафари назвал имя человека, курировавшего операцию. По словам дипломата, координация действий осуществлялась Хайсам аль-Кассаром.

«Они провезли эти химикаты из Ливии в Стамбул на борту гражданских авиалайнеров, а человека, который отвечал за транспортировку этих веществ, звали Хайсам аль-Кассар», — заключил Джаафари.

Накануне Москва призвала Соединенные Штаты не обострять ситуацию в Сирии. Об этом писала RT.