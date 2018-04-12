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Сирия: обстановка в Восточной Гуте стабилизируется — Центр примирения РФ
Новости Сирии
Сирия: обстановка в Восточной Гуте стабилизируется — Центр примирения РФ
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    Сирия: обстановка в Восточной Гуте стабилизируется — Центр примирения РФ

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    Сирия: обстановка в Восточной Гуте стабилизируется — Центр примирения РФ

    Дамаск, 12 апреля. Обстановка в пригороде Дамаска Восточная Гута Сирийской Арабской Республики налаживается. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. Отмечается, что в город Дума уже вернулись 250 мирных жителей.

    Ранее стало известно, что Восточная Гута перешла под полной контроль сирийских правительственных войск. В частности, над городом Дума водружен флаг Сирийской Арабской Республики.

    RT отмечает, что для обеспечения правопорядка в Думе при передаче контроля правительству САР будет российская военная полиция, которая приступила к работе 12 апреля.

    Автор: Сергей Свазовский
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