Дамаск, 12 апреля. Обстановка в пригороде Дамаска Восточная Гута Сирийской Арабской Республики налаживается. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. Отмечается, что в город Дума уже вернулись 250 мирных жителей.

Ранее стало известно, что Восточная Гута перешла под полной контроль сирийских правительственных войск. В частности, над городом Дума водружен флаг Сирийской Арабской Республики.

RT отмечает, что для обеспечения правопорядка в Думе при передаче контроля правительству САР будет российская военная полиция, которая приступила к работе 12 апреля.