СМИ сообщили о наличии у США «доказательств химатаки» в Сирии

Дамаск, 12 апреля. Телеканал MSNBC NEWS сообщил, что Соединенные Штаты располагают «доказательствами химической атаки», якобы имевшей место в городе Дума Сирийской Арабской Республики.

Следует отметить, что мировому сообществу эти «доказательства» представлены не были. Тем не менее, MSNBC NEWS утверждает, что «в анализах жертв химической атаки обнаружены хлор и нервно-паралитическое вещество».

«США в настоящий момент обладают анализами крови и мочи некоторых жертв атаки в Сирии, которая произошла в прошлые выходные», — утверждает издание, не указывая на источник информации.

Следует отметить, что Соединенные Штаты неоднократно и бездоказательно обвиняли Дамаск в совершении химической атаки в сирийской Думе. В Госдепе США также не исключили возможность действия против Сирии независимо от результатов расследования ОЗХО. Об этом сообщала RT.