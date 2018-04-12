«Надо беречь себя и своих детей»: депутат поддержал закон о блокировке порочащих честь сведений в Интернете

Государственная дума в третьем чтении приняла проект закона о блокировке в Интернете сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юридического лица.

Сам документ прописывает механизм удаления подобных сведений и контроль за исполнением соответствующий решений суда. Теперь, в случае выявления таких правонарушений, автору материала дается время для добровольного удаления информации, но если этого не происходит, судебный исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к контенту.

Депутат Евпаторийского городского совета Роман Волошин считает полезным принятый законопроект, потому что новый механизм позволит исполнять решение суда без участия человека, опубликовавшего данные.

«Ранее через социальные сети Facebook и «ВКонтакте» я уже высказывал свое отношение к проекту закона и говорил, что он облегчит исполнение судебного решения. Более того это ускорит работу тех органов, которые должны оперативно реагировать на возникающие вызовы. Ранее они в этом деле очень сильно «буксовали». Но мы должны понимать, что «грязного» контента в Интернете очень и очень много, гигабайты, если не терабайты. А сложившаяся в Сети вседозволенность писать грязь, выставлять непроверенную информацию и т.д. очень сильно воздействует на сознание граждан», — говорит народный избранник.

По мнению Волошина, решения одних судов было бы недостаточно по одной простой причине — россияне не привыкли ходить по судам. Проблема кроется в том, что это долгая и утомляющая процедура.

«Нужно ведь собирать доказательную базу, буквально на пальцах объяснять, что их оклеветали и опорочили в Сети. Поэтому я считаю, что уже давно назрела потребность в надзоре как со стороны общества, так и со стороны власти. Плюс такие органы как Роскомнадзор должны обладать чуть большими полномочиями, реагировать сразу и при любом удобном случае убирать всю эту грязь. В свою очередь собственники интернет-ресурсов должны тщательней проверять публикуемую ими информацию и понимать, что в случае если эти данные окажутся спамом или вбросом, их могут заблокировать», — продолжает собеседник ФАН.

В данном случае необходимо также вспомнить о предложении секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева создать так называемые «интернет-дружины». Он уверен, что работой с молодежью России должны заниматься не только органы власти, но общественные организации и другие институты гражданского общества.

«Поэтому Патрушев заявил, что хочет объединить в общественный надзор популярных блогеров. Кроме того, молодежный парламент при крымском госсовете уже вышел с инициативой о блокировке публикующих в Сети спам, вбросы и недостоверную информацию групп с большой аудиторией. Да, на сегодняшний день реально назрел такой общественный надзор. Почему? Потому что люди не анализируют информацию, потому что они привыкли к грязи в Интернете. Мы понимаем, что система по воздействию на умы людей — она отлажена уже давно. Мы на 100% понимаем, что такая информационная война идет со стороны Запада, либо тех стран, которые хотят максимально подорвать конституционный строй России», — продолжает Волошин.

Он также уверен, что информация в Сети не должна быть обезличена, и предлагает бороться с анонимностью. Идею принялись бурно обсуждать в Сети, многие ее горячо приветствуют.

«Здесь надо глобально подходить и в этом вопросе дальше идти. А то, что это назрело, мы все реально понимаем. Трагедия в Кемерово стала отправной точкой, потому что народ как спичка, зажегся от первого же непроверенного вброса. Нам надо беречь себя и своих детей», — заключил народный избранник.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал о том, как в российском сегменте Интернета появлялось большое количество фейковых сообщений о том, что жертв трагедии в Кемерово может быть на порядок больше, чем в официальных сводках. Тогда российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева подчеркнула, что сведения об огромном количестве погибших намерено публиковались недоброжелателями России, которым необходимо было дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, сразу после трагедии некоторые блогеры и пользователи Интернет сообщали о 200, а в некоторых случаях даже 300 погибших. На самом деле при пожаре погибли 64 человека.