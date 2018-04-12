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Сирия: вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из Думы подходит к концу — Центр примирения РФ
Новости Сирии
Сирия: обстановка в Восточной Гуте стабилизируется — Центр примирения РФ
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    Сирия: вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из Думы подходит к концу — Центр примирения РФ

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    Сирия: вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из Думы подходит к концу — Центр примирения РФ

    Дамаск, 12 апреля. Процесс вывода боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из горда Дума Восточной Гуты Сирийской Арабской Республики завершается. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Российским Центром по примирению враждующих сторон с соблюдением необходимых мер безопасности завершается вывод оставшейся части экстремистов и членов их семей незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из города Дума», — сказал Евтушенко.

    Он отметил, что вывод боевиков осуществляется в окрестностях поселения Мухайям Аль-Вафидин. Евтушенко добавил, что на протяжении минувших суток Думу покинули 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.

    Накануне RT cообщило об установлении контроля над Восточной Гутой сирийскими правительственными войсками.

    Автор: Сергей Свазовский
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