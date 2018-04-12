Дамаск, 12 апреля. Процесс вывода боевиков незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из горда Дума Восточной Гуты Сирийской Арабской Республики завершается. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон с соблюдением необходимых мер безопасности завершается вывод оставшейся части экстремистов и членов их семей незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из города Дума», — сказал Евтушенко.

Он отметил, что вывод боевиков осуществляется в окрестностях поселения Мухайям Аль-Вафидин. Евтушенко добавил, что на протяжении минувших суток Думу покинули 1,5 тысячи боевиков и членов их семей.

Накануне RT cообщило об установлении контроля над Восточной Гутой сирийскими правительственными войсками.