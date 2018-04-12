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Россия и Сирия обеспечат безопасность экспертов ОЗХО во время расследования в Думе
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Сирия: обстановка в Восточной Гуте стабилизируется — Центр примирения РФ
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    Россия и Сирия обеспечат безопасность экспертов ОЗХО во время расследования в Думе

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    Россия и Сирия обеспечат безопасность экспертов ОЗХО во время расследования в Думе

    Дамаск, 12 апреля. Россия и Сирийская Арабская Республика будут обеспечивать безопасность специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которым поручено расследовать информацию об атаке в сирийской Думе. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по результатам закрытой встречи Совета Безопасности.

    Небензя подчеркнул, что российская сторона готова приложить все усилия для полного и всестороннего расследования информации об атаке в Думе.

    «Сирийские власти сказали, что они откроют для них все двери, они готовы принять их и предоставить им необходимую помощь. Мы сказали, что совместно обеспечим их безопасность», — сказал Небензя.

    Ранее Василий Небензя заявил о намерении созвать открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирийской Арабско Республике. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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